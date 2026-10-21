Доктор Мясников рассказал, кому необходим кофе

Есть нюансы в употреблении популярного напитка

Фото: ИИ Алиса

Популярный врач и телеведущий Александр Мясников определил категорию людей, которым кофе просто необходим. В интервью «Вестям» он рассказал, что кофе может быть лечебным средством.

По словам Мясникова, особенно полезен кофе людям с гепатитом или жировой болезнью печени (гипатозом).

«Им рекомендуется выпивать не меньше трёх-четырёх чашек ежедневно. Кофе вам просто необходим, чтобы предотвратить переход заболевания в цирроз»,

– считает Мясников.

Вообще, для большинства людей умеренное потребление кофе (до 3−4 чашек) приносит только пользу. Мясников Так же врач поставил под сомнение мифы о вреде напитка: кофе не влияет на усвоение кальция и магния, а вот при приёме препаратов железа пить его стоит отдельно от еды, иначе всасывание железа действительно снизится.

«Утром вы можете выпить кофе, через час принять железо, не вопрос», – рекомендовал доктор.