Россиянам назвали последствия сна на короткой кровати

Врач рассказал, каким должно быть спальное место

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Многие россияне во время поездок на поездах сталкивались с проблемой коротких полок: одним пассажирам неудобно спать, другим приходится лавировать между выходящими за пределы спального места ногами. Разовый сон на таком «коротыше» в поезде, в гостях или гостинице не нанесет вреда здоровью, последствия наступят, если это постоянная кровать. О них в беседе с RT рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По его словам, когда человек не помещается в длину спального места по росту, тело не расслабляется. После пробуждения возникает скованность в пояснице, затекшая шея, онемение рук. Кроме того, со временем развивается нарушение осанки, могут давать о себе знать уже существующие грыжи и протрузии.

Умнов подчеркнул, что спальное место должно быть длиннее роста человека минимум на 15—20 см, матрац — ровный, средней жесткости, без ямы в середине.