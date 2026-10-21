Находка во дворе едва не оставила мальчика без руки

Петарда взорвалась в руках ребенка в Санкт-Петербурге

Фото "Петрозаводск говорит"

В Санкт-Петербурге ребенок едва не остался без руки после взрыва петарды. Об этом рассказали в городском Педиатрическом университете.

По данным источника, 19 октября мальчик гулял с друзьями во дворе и нашел взрывоопасный предмет. После того, как ребенок взял петарду в руки, она взорвалась. Пострадавшего экстренно госпитализировали. У него диагностировали рваные раны кисти и перелом мизинца. Медики провели необходимые действия и спасли руку. Утверждается, что прогноз благоприятный. Кисть ребенка дошла работать нормально.

Сейчас пострадавший получает терапию для профилактики инфекции и местное лечение. Врачи уверяют, что мальчику крупно повезло - обычно такие взрывы заканчиваются ампутациями.

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