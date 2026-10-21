Педиатр рассказал, как правильно одевать ребенка на прогулку осенью

Врач Корсунов: простуду вызывают вирусы, а не пот и не холод

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С приходом осени родители практически каждый день обеспокоены одним и тем же вопросом: как одеть ребенка, чтобы он не замерз и не вспотел. О том, как решить эту дилемму, рассказал РИАМО врач-педиатр Андрей Корсунов.

Корсунов обратил внимание родителей на то, что простуду вызывают вирусы, а не пот и не холод. При этом температурное воздействие, которое организм испытывает на прогулке, может снижать защитные функции. Поэтому важно правильно подходить к выбору и количеству одежды.

По словам врача, многослойность в одежде поможет юным жителям нашей страны оставаться здоровыми, особенно если ребенок активен на прогулке и находится в режиме «покой-беготня».

«Нижний слой отводит влагу от тела. Лучше синтетическое термобелье или шерсть. Средний слой утепляет: флиска или тонкий свитер — его можно снять или расстегнуть. Верхний слой защищает от ветра и воды. Осенью непромокаемая куртка и штаны нужны почти всегда»,

— сказал Корсунов.

Детский доктор дал еще несколько рекомендаций: надевать снуд или манишку вместо шарфа, который может за что-либо зацепиться во время прогулки, а также делать выбор в пользу непромокаемой обуви.