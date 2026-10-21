Военный самолет потерпел крушение в российском регионе

В Калининградской области летчики спаслись при аварии истребителя Су-30

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В Калининградской области потерпел крушение истребитель Су-30. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, самолет упал 21 октября при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж успел катапультироваться. Летчиков уже нашла поисково-спасательная команда, угрозы их жизням нет.

Отмечается, что воздушное судно упало в безлюдной местности. Люди на земле не пострадали. Полет выполнялся без боекомплекта.

Ранее сообщалось о том, что беспилотники были сбиты 21 октября в Ленинградской области.