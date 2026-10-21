Военный самолет потерпел крушение в российском регионе

В Калининградской области потерпел крушение истребитель Су-30. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
По данным ведомства, самолет упал 21 октября при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж успел катапультироваться. Летчиков уже нашла поисково-спасательная команда, угрозы их жизням нет.
Отмечается, что воздушное судно упало в безлюдной местности. Люди на земле не пострадали. Полет выполнялся без боекомплекта.
Ранее сообщалось о том, что беспилотники были сбиты 21 октября в Ленинградской области.