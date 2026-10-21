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21 октября 2026
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Происшествия

Автомобиль перевернулся на выезде из Сегежи

Спасатели работали на месте дорожной аварии в Сегежском округе
Перевернувшийся автомобиль
Фото: четвертого отряда ФПС по РК

Сегодня в 7:51 пожарные Сегежи получили сигнал о ДТП на третьем километре Волдозерского шоссе на выезде из города. Об этом сообщает паблик четвертого отряда ФПС по РК.

На место происшествия выехали сотрудники 12-й пожарно-спасательной части. Выяснилось, что водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, в результате чего транспортное средство занесло, и оно опрокинулось. В аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль вылетел с дороги и перевернулся в Прионежском районе.

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