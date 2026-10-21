Еще одна страна разрешила превращать людей в удобрение

В Австралии узаконили переработку тел умерших в компост

В австралийском штате легализовали человеческий компост, несмотря на жесткие споры. Закон начнет действовать с 2028 года, обязательным условием будет согласие человека при жизни.

Парламент штата Новый Южный Уэльс одобрил альтернативный способ погребения из-за нехватки мест на кладбищах и подорожавших похорон, пишет «Российская газета».

Останки человека будут помещать в резервуар, наполненный сеном, опилками и люцерной. В камере постепенно будут повышать температуру для ускорения процесса естественного разложения тканей. На завершающей стадии кости переработают в муку и смешают с общей массой. Все неразлагаемые объекты, например медицинские имплантаты, будут удалять. Готовый состав упакуют в контейнер и передадут родственникам усопшего. Семья сможет использовать этот компост для удобрения сада или пожертвовать для нужд городских парков и природоохранных зон.

Инициативу делать компост из человеческих останков резко критиковала представительница Либеральной партии Австралии Сьюзан Картер. Она заявляла, что ценность человеческого тела не сводится к содержащимся в нем питательным веществам.

Подобные эко-похороны официально разрешены в земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии и в 14 штатах в США. В России и большинстве других стран превращение человеческих останков в компост запрещено.