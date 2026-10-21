Черногория вводит визы для россиян

Черногория отменила безвизовый режим для россиян с 1 ноября

фото «Петрозаводск говорит»

Поездки россиян в Черногорию без виз уходят в прошлое. С 1 ноября для въезда в страну потребуется национальная виза Черногории или виз ряда других стран, включая государства Шенгенской зоны. О прекращении действия соглашения о безвизовых поездках Черногория официально уведомила российскую сторону, сообщает ТАСС.

Российские дипломаты отмечали, что изменение визовой политики Черногории по отношению к россиянам связано с процессом ее интеграции в Евросоюз. В МИДе предположили, что из-за введения визового режима для россиян может сократиться туристический поток, пострадает черногорский бизнес и ухудшится инвестиционный климат.