Хозяйка детсада получила пожизненный срок за отравление детей ртутью

В Китае более 230 воспитанников частного сада получили тяжелое отравление ртутью

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В Китае осудили руководство частного детсада и чиновников, скрывавших отравление детей ртутью.

Хозяйка садика Ли Хуэйфан приказала персоналу добавлять в еду детей токсичную промышленную краску со свинцом для улучшения ее внешнего вида. Впоследствии фотографии и видео этой еды использовали затем в рекламе детского сада, пишет «Газета.Ru».

Руководство садика подкупило местных чиновников и медиков, которые подделывали результаты анализов крови, выдавая заниженные показатели ртути. Многие родители отвезли детей на обследование за пределы провинция Ганьсу, чтобы понять, что происходит с детьми. В июле 2025 года у 233 воспитанников обнаружили тяжелое отравление ртутью.

Суд приговорил хозяйку детского сада к пожизненному сроку, директора - к 15 годам тюрьмы. Повара, которые добавляли отраву в еду, получили от шести до восьми лет заключения. На скамье подсудимых оказались 27 чиновников и медицинских работников, которые покрывали хозяйку сада.