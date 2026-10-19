Стало известно, чем грозит скроллинг в постели

Врач назвал опасные последствия привычки листать телефон лежа

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Заслуженный врач России Андрей Кабычкин предупредил о вреде привычки пользоваться гаджетами в лежачем положении.

Кабычкин отметил, что в таком положении мышцы шеи находятся в постоянном напряжении, как следствие — начинает неправильно функционировать позвоночная артерия, которая питает мозжечок. В результате появляется целый «букет» проблем: головокружение, плохое самочувствие и бессонница.

В беседе с радио Sputnik эксперт рекомендовал отказаться от использования гаджетов перед сном, отдав предпочтение прогулкам на свежем воздухе.