В Прионежском районе Карелии улучшили мобильную связь и интернет

Новая базовая станция Билайн построена в дачном массиве Лучевое-2

Фото: Петрозаводск говорит

В крупном дачном массиве Лучевое-2 в Прионежском районе Карелии заработала новая базовая станция сотовой связи Билайн. Оборудование обеспечило устойчивое покрытие 4G и быстрый мобильный интернет как в самом массиве, так и на территории ряда садоводческих товариществ в его окрестностях. Улучшение особенно заметно в тёплый сезон, когда число жителей Лучевого-2 заметно растёт за счёт дачников.

В зону уверенного приёма 4G вошли СНТ «Водник», «Мастерок», «Кончезерский», СОТ «Кристалл», «Строитель», «Авангард», СТ «Гранит», «Ландыш», «Кончезеро-2» и другие населённые пункты на берегах озёр Кончозеро и Падозеро. Новое оборудование усилило связь в 22 садоводческих товариществах: жители теперь могут звонить, работать, учиться и смотреть видео на более высоких скоростях.

Мы видим, что нагрузка на сеть в Карелии закономерно растет год к году: связь и мобильный интернет нужны не только в городе, но и в поселках, садоводствах и в дороге. Новая базовая станция в Прионежском районе — это ответ на запрос наших клиентов,

— отметила директор Петрозаводского отделения Билайна Анна Филиппова.

Развитие инфраструктуры связи продолжается, чтобы качественное покрытие было доступно жителям самых разных уголков региона.