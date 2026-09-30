Неправильное применение тканевых масок грозит проблемами для кожи

Стало известно, в каких случаях тканевая маска может навредить коже

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В погоне за красотой россиянки нередко забывают: полезная тканевая маска может стать грозным врагом для кожи, если ее неправильно использовать. Как избежать негативных последствий во время уходовой процедуры, «Абзацу» рассказала косметолог, дерматовенеролог Екатерина Анчикова.

По словам эксперта, при передерживании маски на коже возникает парниковый эффект и нарушается гидролипидный баланс, восстановить который бывает сложно. Кроме того, длительное использование маски может спровоцировать появление неприятных явлений и ощущений: красные пятна, отек и зуд. В этом случае однозначно следует отказаться от дальнейшего ее применения.

Подпитывать кожу полезными компонентами врач рекомендовала не чаще одного раза в неделю, так как избыток витаминов и кислот приводит к обратному эффекту: естественные ресурсы кожи истощаются, может возникнуть воспаление.

При выборе маски необходимо руководствоваться типом кожи.