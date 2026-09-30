Москвичей предупредили о падающих с неба белках

В столице участились случаи выпадения бельчат из гнезд

Фото "Петрозаводск говорит"

В Москве белки начали буквально падать с неба на головы прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

По данным источника, в столице участились случаи выпадения бельчат из гнезд. Это происходит по большей части в парках, но иногда найти бельчонка на земле можно и во дворах. Специалисты советуют не забирать детенышей домой. Возможно, взрослая белка находится где-то поблизости и придет на помощь бельчонку, когда прохожие уйдут.

Ранее сообщалось о том, что сова врезалась в фасад жилого дома в Петрозаводске и едва не погибла.