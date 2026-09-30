Перейти к основному содержанию
30 сентября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Погода

В Петрозаводске в первый день октября осадков не ожидается

Местами в Карелии ночью 1 октября будет туманно
ночной город летом в тумане
Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике в четверг, 1 октября. 

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами туман. Ветер западный, северо-западный: ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха ночью -1…+4°С, днём +10…+15°С. 

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный: ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха ночью +2…+4°С, днём +11…+13°С. Атмосферное давление будет мало меняться. 

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: К концу недели погода в Карелии может испортиться

Метки