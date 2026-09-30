В Петрозаводске в первый день октября осадков не ожидается

Местами в Карелии ночью 1 октября будет туманно

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике в четверг, 1 октября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами туман. Ветер западный, северо-западный: ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха ночью -1…+4°С, днём +10…+15°С.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный: ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха ночью +2…+4°С, днём +11…+13°С. Атмосферное давление будет мало меняться.