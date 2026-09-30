Ничто на земле не проходит бесследно: к 100-летию директора ОТЗ Одлиса

Светлана Пушкина посвятила свою передачу «Открытая дверь» 100-летию со дня рождения директора ОТЗ Бориса Одлиса

фото: Петрозаводск говорит

Каким должен быть руководитель, чтобы спустя десятилетия о нем вспоминали с уважением и любовью? Борис Наумович Одлис с 1961 года 25 лет возглавлял Онежский тракторный завод, чьи машины работали по всей стране и за рубежом. Внедрял новые технологии и создавал условия для жизни людей. Здесь получали профессию, лечились, занимались спортом, а дети «онежцев» отдыхали в своем пионерском лагере. А ещё Борис Наумович писал стихи, снимал любительское кино, имел первый разряд по настольному теннису, прекрасно знал поэзию Серебряного века.

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Как все это уживалось в одном человеке? Каким его помнят те, кто работал и дружил с ним? Спорил, мечтал и воплощал общие замыслы?

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В честь 100-летия со дня рождения Бориса Наумовича Одлиса в Национальной библиотеке Карелии собрались люди, для которых он остается частью жизни.

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О чем они вспоминают? Какие его решения до сих пор считаются важными? В авторской программе Светланы Пушкиной «Открытая дверь» история директора, которого помнят.