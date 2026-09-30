Дочь экс-мэра российского города отдала мошенникам миллионы

Жертвой аферистов стала 14-летняя дочь бывшего главы Уфы

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Жертвой мошенников может стать каждый. В верности этого расхожего мнения убедилась семья бывшего главы Уфы Сергея Грекова. Его 14-летняя дочь передала мошенникам около 25 млн рублей деньгами и часами элитных марок.

Аферисты представились сотрудниками Росфинмониторинга и несколько дней «обрабатывали» подростка в мессенджере. Итогом прессинга на ребенка стала личная встреча с «сотрудником» того же ведомства.

Мошенники стали богаче на 7 тысяч евро, 5 млн рублей и 50 тысяч долларов, а также обзавелись часами Patek Philippe и Audemars Piguet, общая стоимость которых составляет около трех миллионов рублей. Общий ущерб превысил 25 млн рублей.

Сергей Греков от комментариев отказался, уточняет Рен ТВ.