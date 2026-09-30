Сова влетела в фасад жилого дома в Петрозаводске

В столице Карелии спасли лесную птицу, оказавшуюся в городе

Фото: ТРК «Лотос Плаза»

В Петрозаводске спасли попавшую в беду сову. Об этом сообщает паблик ТРК «Лотос Плаза».

По данным источника, 29 сентября лесная птица врезалась в фасад ЖК «Аквамарин». Сова была оглушена ударом, но через 10 минут пришла в себя. Однако птицу было поздно выпускать - уже рассвело, и ей необходимо было восстановиться в безопасном месте. Очевидцы связались с комплексом «Зоолесье» и передали сову специалистам. Сейчас она находится под наблюдением.

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