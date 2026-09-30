Бизнесмена в Карелии наказали за незарегистрированный детский лагерь

Лагерь с нарушениями закрыли, детей отправили домой, организатора оштрафовали

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В прокуратуру Пряжинского района из полиции поступила информация о детском лагере. Надзорный орган провел проверку на предмет нарушения прав несовершеннолетних.



В июле текущего года индивидуальный предприниматель организовал в поселке Пряжа проведение спортивных сборов с круглосуточным пребыванием для 19 детей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рассказали в надзорном ведомстве.

При этом организатор не внес спортивный лагерь в специальный реестр, где регистрируют все организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Карелии.



Работники прокуратуры, полиции и местной администрации выехали на место спортивных сборов и прекратили работу детского лагеря. Родители забрали детей домой.



Прокурор возбудил в отношении виновного лица административное дело о нарушении законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей. В результате мировой судья оштрафовал организатора детского лагеря на 250 тысяч рублей.