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30 сентября 2026
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Общество

Бизнесмена в Карелии наказали за незарегистрированный детский лагерь

Лагерь с нарушениями закрыли, детей отправили домой, организатора оштрафовали
деревянный молоток судьи в зале суда
Фото сгенерировано Алиса AI

В прокуратуру Пряжинского района из полиции поступила информация о детском лагере. Надзорный орган провел проверку на предмет нарушения прав несовершеннолетних.

В июле текущего года индивидуальный предприниматель организовал в поселке Пряжа проведение спортивных сборов с круглосуточным пребыванием для 19 детей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рассказали в надзорном ведомстве.

При этом организатор не внес спортивный лагерь в специальный реестр, где регистрируют все организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Карелии.

Работники прокуратуры, полиции и местной администрации выехали на место спортивных сборов и прекратили работу детского лагеря. Родители забрали детей домой.

Прокурор возбудил в отношении виновного лица административное дело о нарушении законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей. В результате мировой судья оштрафовал организатора детского лагеря на 250 тысяч рублей.

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