Кондопожский ЦБК провел плановую модернизацию очистных сооружений

На комбинате после технического обновления ввели в эксплуатацию два радиальных отстойника – сооружения для биологической очистки промышленных сточных вод

Фото: Пресс-служба АО "Кондопожский ЦБК"

Повышение эффективности очистного оборудования – очередной этап масштабной пятилетней «Программы снижения экологических рисков», которая стартовала на Кондопожском ЦБК (входит в Группу компаний Тайга) в 2023 году. Работы провела кондопожская компания «Промышленные решения». При поддержке специалистов предприятия подрядчик выполнил замену лотков на радиальных отстойниках в цехе биологической очистки промышленных стоков (БОПС). Бетонные конструкции советских времён обновили на износостойкую нержавеющую сталь.

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Модернизация коснулась отстойников №3 и №7 второй ступени биологической очистки – участка, где главную роль играет активный ил. Эта система из миллиардов живых микроорганизмов находит питательную среду в стоках комбината. На старте «Программы снижения экологических рисков» мы заменили первый бетонный лоток отстойника № 5 на нержавеющую сталь и остались очень довольны результатом. Этот материал гарантирует долговечность, а износостойкость, устойчивость к изменчивым погодным условиям и среде – самые важные характеристики, на которые мы обращаем внимание. После модернизации эффективность работы оборудования повысилась,

– рассказывает Алексей Артомонов, начальник БОПС КЦБК.

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В этом году из нержавеющей стали подрядчик смонтировал основу для двух переливных лотков, изготовил гребёнки и металлические опоры. Самым важным этапом была установка идеально ровного перелива по длине всей 40-метровой окружности сооружений. В работе специалисты использовали лазерную резку по металлу и лазерную сварку.

Модернизация проходит на очистных сооружениях КЦБК регулярно. Здесь внедряют новые методы очистки на основе наилучших доступных технологий. Мощности БОПС позволяют проводить такие мероприятия без снижения эффективности работы цеха.

Кондопожский ЦБК является ответственным природопользователем. Мы понимаем всю серьёзность возложенных на нас задач и планомерно ведём работы по повышению качества очистки сточных вод. Сегодня мы активно готовимся к получению Комплексного экологического разрешения – документа, который объединяет все природоохранные требования и нормативы в области охраны окружающей среды,

– поясняет Евгений Вихров, руководитель экологической службы КЦБК.

Напомним, 2026 год объявлен на КЦБК Годом экологии. С декабря на очистных сооружениях комбината реализован ряд важных проектов, в том числе продолжается масштабное обновление коммуникаций. Следующим этапом модернизации станет установка комплекса для сгущения и обезвоживания ила и осадка.

Фото: Пресс-служба АО "Кондопожский ЦБК"