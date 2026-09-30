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30 сентября 2026
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Автоклуб 10 RUS

Более 130 водителей нарушили ПДД на прошедшей неделе

В ГАИ Карелии назвали самые частые нарушения на дорогах республики за прошедшую неделю
автомашина дпс на трассе
Фото: Госавтоинспекция по РК

135 нарушителей ПДД задержали госинспекторы на дорогах Карелии за минувшую неделю. Всех привлекли к административной ответственности.

По данным Госавтоинспекции Карелии, были задержаны два водителя с признаками опьянения и шесть — не имеющих права управления транспортным средством.

Девять водителей пошли на обгон с нарушениями, спровоцировав аварийную ситуацию.

Два водителя не пропустили пешеходов, а за неправильную перевозку детей оштрафованы четыре водителя.

В шестнадцати случаях нарушителями стали пешеходы.

Ранее в рубрике Автоклуб 10 RUS было опубликовано: Стало известно, когда пропадут «скрытые патрули» с дорог Карелии

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