Более 130 водителей нарушили ПДД на прошедшей неделе

135 нарушителей ПДД задержали госинспекторы на дорогах Карелии за минувшую неделю. Всех привлекли к административной ответственности.
По данным Госавтоинспекции Карелии, были задержаны два водителя с признаками опьянения и шесть — не имеющих права управления транспортным средством.
Девять водителей пошли на обгон с нарушениями, спровоцировав аварийную ситуацию.
Два водителя не пропустили пешеходов, а за неправильную перевозку детей оштрафованы четыре водителя.
В шестнадцати случаях нарушителями стали пешеходы.