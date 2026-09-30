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30 сентября 2026
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Происшествия

Пенсионер ушел в лес и заблудился в Прионежье

Пропавшего мужчину искали рядом с деревней Вилга
деревья
Фото: Петрозаводск говорит

Инцидент, к счастью, завершился благополучно: спасатели нашли заплутавшего и вывели его из леса. 

Об очередном случае, когда спасатели искали заблудившегося в карельском лесу, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности. 

Во вторник, 29 сентября, в 14:40 дежурному поступил сигнал от оператора единой службы спасения – в лесу в районе дачного кооператива «Ветеран‑3» Прионежского района потерялся мужчина 1963 года рождения.

Спасатели Петрозаводского поисково-спасательного отряда незамедлительно приступили к поиску пропавшего пенсионера.

Мужчину нашли, вывели из леса, в помощи медиков он не нуждался.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Полиция Петрозаводска объявила в розыск подозреваемого в преступлении

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