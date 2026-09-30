Пенсионер ушел в лес и заблудился в Прионежье

Пропавшего мужчину искали рядом с деревней Вилга

Фото: Петрозаводск говорит

Инцидент, к счастью, завершился благополучно: спасатели нашли заплутавшего и вывели его из леса.

Об очередном случае, когда спасатели искали заблудившегося в карельском лесу, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.



Во вторник, 29 сентября, в 14:40 дежурному поступил сигнал от оператора единой службы спасения – в лесу в районе дачного кооператива «Ветеран‑3» Прионежского района потерялся мужчина 1963 года рождения.



Спасатели Петрозаводского поисково-спасательного отряда незамедлительно приступили к поиску пропавшего пенсионера.

Мужчину нашли, вывели из леса, в помощи медиков он не нуждался.