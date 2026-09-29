Впервые за 200 лет в американском штате казнят женщину

За полвека в США казнили 18 женщин

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В штате Теннесси (США) впервые за два века казнят женщину, если в процесс не вмешается Верховный суд страны. Высшая мера наказания ждет 50-летнюю женщину, осужденную за убийство сокурсницы, совершенное более 30 лет назад. Приговор в отношении осужденной будет исполнен завтра, 30 сентября. Она станет первой женщиной, казненной в штате с 1820 года. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ABC News.

По данным источника, преступница в 1995 году убила свою 19-летнюю сокурсницу из чувства ревности.

Адвокаты настаивают на чрезмерности наказания за преступление и обращают внимание на психическое состояние своей подзащитной: в детстве она пережила насилие, страдает биполярным и посттравматическим расстройством.

За последние полвека в США казнили 18 женщин, что составляет один процент от общего числа казней.