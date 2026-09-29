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29 сентября 2026
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Россия

12-летняя школьница порезала двух девочек ножом – одна в реанимации

Маленькая агрессорша ударила ножом 4-летнего ребенка и третьеклассницу
больничная палата
Фото сгенерировано Алиса AI

ЧП произошло в Новосибирске. Там малолетняя напала с ножом на двух девочек, одна из которых младше ее примерно года на три, вторая совсем кроха – ей 4 года.

О конфликте детей на детской площадке на Троллейной улице пишет канал Mash. Nfv 12-летняя школьница несколько раз ударила ножом третьеклассницу и четырёхлетнюю девочку. 

Раненые дети сейчас в больнице, одна из пострадавших – в реанимации с проникающим ранением живота.

Несовершеннолетнюю нападавшую доставили в полицию. Как отмечает источник, ранее она стояла на учёте.

 

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