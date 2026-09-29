Железная дорога атакована во время прохождения пассажирского поезда

В Брянской области второй день подряд под удар попадает железнодорожная инфраструктура

Фото "Петрозаводск говорит"

В Брянской области противник нанес удар по объекту железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По словам чиновника, на перегоне Тросна-Ржаница в ночь на 29 сентября были повреждены пути во время следования пассажирского поезда Смоленск-Брянск. По счастливой случайности никто не пострадал. Движение на участке было остановлено, ремонтная бригада уже начала восстановление поврежденных путей.

Напомним, днем ранее в Брянской области мост с поездом обрушился после атаки БПЛА.