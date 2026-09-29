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29 сентября 2026
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Общество

Новый случай боррелиоза выявлен в Петрозаводске

За сезон 45 жителей республики столкнулись с опасными клещевыми инфекциями
машина скорой помощи
Фото "Петрозаводск говорит"

На прошлой неделе в Петрозаводске выявлен новый случай клещевого боррелиоза. Об этом сообщает карельское управление Роспотребнадзора.

По данным источника, всего с начала сезона в республике зарегистрированы 27 случаев боррелиоза и 18 случаев энцефалита (из них в Петрозаводске 21+6).

В этом году в медицинские учреждения Карелии с жалобами на укусы клещей обратились 3211 человек, из них 713 - это дети. В Петрозаводске зарегистрировано 236 обращений.

Ранее сообщалось о том, что медведь спасался от туристов на дереве в Карелии.

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: Резкий рост числа заболевших фиксируется в Карелии

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