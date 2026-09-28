Турецкие врачи перепутали ухо во время операции

Пациенту в Турции дважды за сутки сделали общий наркоз

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За сутки пациенту в Турции дважды провели операции под общим наркозом. Первую — плановую, но ошибочную. Вторая стала работой над ошибками. Мужчине прооперировали оба уха, а должны были одно. Об медицинской ошибке пишет РИА Новости со ссылкой на İHA.

По данным источника, жителю Гебзе вместо правого уха прооперировали левое. Об ошибке медики узнали от самого пациента.

После операций пациент испытывает постоянный шум и звон в ушах, у него снизился слух и нарушилось равновесие.

Адвокат мужчины уже направил жалобы на больницу и врача, а дело об операции на «неправильном» ухе рассматривает суд.