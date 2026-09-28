В суде завершились прения по делу охранника ресторана «Каудаль»

Адвокаты настаивают на невиновности бывшего охранника ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова

Фото: «Петрозаводск говорит»

Сегодня, 28 сентября, в Петрозаводском городском суде завершились прения сторон по нашумевшему уголовному делу против бывшего охранника ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова.

Адвокаты подсудимого отметили, что сторона обвинения не доказала, что именно Гусейнов нанес удары потерпевшему — подполковнику полиции Алексею Борику, да и выводы питерских и московских экспертов не подтвердили механизм перелома из-за внешнего удара.

Адвокаты настаивают на невиновности Гусейнова и просили вынести оправдательный приговор.

Сам подсудимый в последнем слове тоже сказал, что невиновен.

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Адвокат Владимир Гордин напомнил о страховом деле Борика, который получил денежную выплату в сумме более 300 тысяч рублей. Причем в страховом деле было указано, что на момент получения травмы Борик был трезв, его избили неизвестные граждане, а уголовного дела не было возбуждено. При этом, отметил Гордин, сам Борик не скрывал, что выпивал еще до посещения ресторана, а на момент появления страхового дела уже шел процесс над Гусейновым. В связи с этим Гордин просил суд вынести постановление по факту получения потерпевшим Бориком страховки и провести проверку законности этой выплаты.

Оглашение приговора намечено на 14 октября на 12 часов.

Ранее мы писали, что прокурор запросил наказание для Руслана Гусейнова.