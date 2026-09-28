Меняются правила оформления ухода за нетрудоспособными гражданами

С начала 2027 года изменятся сроки и порядок подачи заявлений

Фото: Минсоцзащиты РК (ВК)

Об этом сообщили в паблике Минсоцзащиты Карелии.С 1 января 2027 года меняются правила оформления ухода за людьми старше 80 лет, детьми-инвалидами и инвалидами I группы.

Чтобы период ухода за пожилыми и инвалидами учитывался в страховой стаж, заявление теперь подают вместе с началом ухода, а не задним числом, как допускается сейчас. Сам факт ухода придётся подтверждать ежегодно, а оформить документы можно будет и в отделениях Соцфонда, и через «Госуслуги».

Также для оформления заявления потребуется согласие человека, за которым ухаживают: сейчас такое подтверждение нужно, только если ухаживающий и его подопечный проживают раздельно.

Тем, кто уже ухаживает за пожилыми и инвалидами, предусмотрен переходный период. До конца 2026 года действует прежний порядок учёта таких периодов. Чтобы это время вошло в стаж, зафиксировать периоды в Соцфонде нужно успеть до конца 2027 года, ведь с 2028-го подтвердить уход за прошлые годы будет уже нельзя.