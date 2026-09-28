Мост с поездом обрушился после атаки БПЛА в российском регионе

В Брянской области беспилотники совершили несколько атак на железной дороге. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
По словам чиновника, на перегоне Дятьково-Людиново после удара БПЛА обрушилась часть железнодорожного моста. С путей сошли 10 вагонов поезда. Пострадавших нет.
В Унечском районе после прилета сошли с путей 18 пустых полувагонов. Третья атака на железнодорожную инфраструктуру случилась в Навлинском районе. Там движение поездов не нарушено. В обоих случаях люди не пострадали.
Ранее сообщалось о том, что мирная жительница погибла после удара по Белгородской области.