Мост с поездом обрушился после атаки БПЛА в российском регионе

Противник атаковал железнодорожную инфраструктуру в Брянской области

Фото "Петрозаводск говорит"

В Брянской области беспилотники совершили несколько атак на железной дороге. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По словам чиновника, на перегоне Дятьково-Людиново после удара БПЛА обрушилась часть железнодорожного моста. С путей сошли 10 вагонов поезда. Пострадавших нет.

В Унечском районе после прилета сошли с путей 18 пустых полувагонов. Третья атака на железнодорожную инфраструктуру случилась в Навлинском районе. Там движение поездов не нарушено. В обоих случаях люди не пострадали.

Ранее сообщалось о том, что мирная жительница погибла после удара по Белгородской области.