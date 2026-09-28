Судебные приставы Карелии ответят на вопросы граждан об алиментах

Жителям Карелии предложили лично задать вопросы судебным приставам об алиментах

Фото: «Петрозаводск говорит»

Заместитель главного судебного пристава Карелии Сергей Макоян и начальник отдела аппарата управления Наталья Полякова проведут личный прием жителей республики. Специалисты помогут разобраться в вопросах взыскания алиментов. О предстоящем мероприятии сообщили в пресс-службе УФССП по РК.

По данным источника, прием состоится 1 октября с 13 до 15 часов на улице Красной, 33 в Петрозаводске. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (или) доверенность на представление интересов.

Для участия во встрече необходима предварительная запись, она ведется до 13 часов 30 сентября.