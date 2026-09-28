Детские пособия в октябре перечислят досрочно

Опубликован график перечисления пенсий и пособий жителям Карелии в октябре

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Отделение Социального фонда России по Карелии представило график выплаты пенсий и пособий в октябре.

Отмечается, что детские пособия за сентябрь будут выплачены досрочно - 2 октября. Это связано с тем, что стандартная дата выплаты приходится на выходной день. 5 октября будет перечислено ежемесячное пособие за материнского капитала на ребенка до трех лет. А 8 октября деньги по уходу за ребенком до полутора лет получат трудоустроенные родители.

Пенсии жителям Карелии, получающим деньги через банки, будут выплачены по стандартному графику - 10 и 22 октября. Пенсионеры, получающие деньги через почту, могут ждать ее в соответствии с графиком, утвержденным отделениями почты.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура защитила права детей-инвалидов в Карелии.