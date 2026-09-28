Объявлен второй участник «Воздуха Карелии -2027»

RammProject вернется на главное приключение карельского лета

Фото "Петрозаводск говорит"

На фестивале «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+) в 2027 году выступит RammProject. Об этом сообщили организаторы главного приключения карельского лета.

Команда хорошо знакома постоянным зрителям карельского фестиваля, они выступали в Петрозаводске уже не один раз. Группа исполняет хиты знаменитого коллектива Rammstein. Их выступления неизменно сопровождаются красочным огненным шоу.

Напомним, «Воздух Карелии» пройдет 11-14 июня 2027 года на поле аэродрома Пески в Петрозаводске.

Ранее сообщалось о том, что на фестивале будет работать гостиница «под ключ».