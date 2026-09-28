Народную дипломатию Карелии решили поддержать на высоком уровне

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 28 сентября в 2006 году

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В Петрозаводск ровно 20 лет назад прибыл полномочный представитель Президента России в СЗФО, им тогда был Илья Клебанов. Он провел ряд важных встреч с руководителями федеральных структур и республиканского бизнеса. Важное внимание на них было уделено реализации Национальных проектов и региональных программ, которые, по мнению Клебанова, были не менее важны для жителей регионов, чем федеральные. Кроме того, полпред принял участие в открытие Второй международной конференции «Приграничное сотрудничество Российской Федерации и Европейского Союза». Для участия в ней в столицу Карелии прибыли представители ООН и Совета министров Северных стран.

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Первые пленарные заседания конференции проходили в зале туркомплекса «Карелия», который едва вместил всех участников. В своем вступительном слове Илья Клебанов подчеркнул, что Северо-Западный регион имеет уникальное геополитическое положение, что открывает дополнительные возможности для развития его экономики. Однако, это не единственное направление сотрудничества с Европой. Все выступавшие отмечали, что активно сотрудничают в области культуры, науки, окружающей среды, а также был и богатый опыт взаимодействия общественных организаций. Но все это пока в рамках так называемой «народной дипломатии». А хорошо бы иметь закон. С российской стороны такой документ находился в завершающей стадии. «В этом году должна завершиться структурно-законодательная основа для этой работы», - заверил Клебанов.

Приграничное сотрудничество является важной государственной задачей, - отметил в своем приветственном слове Глава Карелии Сергей Катанандов. За предшествующие пять лет наша республика более чем на 70% увеличила внешнеторговый оборот с Финляндией. В разы выросли инвестиции в экономику Карелии. Пример – Сегежский ЦБК. В те годы на деньги инвесторов там шла крупнейшая модернизация. А если говорить о строительстве новых подобных производств, то губернатор отметил, что не так принципиально, где конкретно они появятся – мол, мы все живем в одной стране. «Для нас важно, чтобы на Северо-Западе появился комбинат, необязательно в Карелии. Мы как раз говорили о том, что, если он появится в Пскове, мы будем это приветствовать».

По итогам прошлогодней Международной конференции были изданы основные тезисы, которые затем рассматривали специалисты профильных министерств. Как сказал Клебанов, по сравнению с прошлым годом наблюдается значительный сдвиг в области развития приграничного сотрудничества России и Евросоюза.

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В Петрозаводске начал работу 9-ый Международный конгресс финно-угорских писателей «Писатель. Литература. Читатель». Для участия в форуме в столицу Карелии съехались представители 15 регионов России и четырех зарубежных стран – Венгрии, Эстонии, Финляндии и Германии.

Летящая птица на логотипе – аллегория языкового родства финно-угорских народов. Такую эмблему выбрали себе участники конгресса. Ее создал художник Алексей Максимов. Писательское сообщество финно-угров собралось в Петрозаводске обсудить современное состояние и развитие литературы на языках малых народов. Многие приехали к нам с целью рассказать о себе, о своем народе, найти единомышленников и поддержку. «Если бы я не выходила на такие конгрессы, то, может быть, люди не знали бы, что есть еще и ненецкая литература», - сказала писательница Нина Ядне (Ямало-Ненецкий автономный округ). Она сама и писала, и переводила свои книги, и сама искала издателей.

Председателю финно-угорского движения Нижегородской области Михаилу Безаеву тоже с большим трудом удалось издать свою первую книгу о коренных народах Нижегородской области «Эрзя, Мокша – река времен»: «Чтобы пробиться через государственные издания, донести книгу до нас, до малого народа (нас 25 тысяч в области) – это практически невозможно. И в библиотеках, в том числе в школьных, национальной литературы нет, язык не изучается». Наша республика выглядела весьма благополучно на фоне других краев и областей, где проживают малые народы. Об этом говорили многие гости, это подтвердил и Глава Республики Карелия Сергей Катанандов, приветствуя участников конгресса.

Но для писателя важно не только издать книгу, важно, чтобы она дошла до читателя, считал ведущий конгресса, писатель Карелии Армас Мишин: «Книг выпускается сейчас гораздо больше, чем раньше. А все-таки покупательная способность читателей очень мала. Кроме того, далеко не всегда наши читатели, скажем, карельские или вепсские, хорошо знают свой язык. Надо их учить!» Вопросы языка, литературных традиций, привлечение молодежи к родной литературе – все это как раз и намеревались обсудить участники конгресса.

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Проект-фотовыставка «Россия: наркотик-убийца», которую создавали вместе шведская организация «Общество без наркотиков» и карельская организация «Матери против наркотиков», уже полгода шествовал по городам Карелии. Кемь, Сегежа, Пудож и Лахденпохья познакомились с работами шведского фотографа Марии Седерберг. В 2004 году она сделала эти снимки в Санкт-Петербурге, знакомясь с героями фотографий в разных местах. Их судьбы стали ей небезразличны.

Всего полтора года прошло с того момента, как были сделаны снимки, но уже никого из этих людей не было в живых. Им было по 16, 20, 25 лет. Они умерли от наркотиков. Глядя на эти лица совсем юных девчонок и мальчишек, которые погибали от передоза, зрители содрогались от осознания простой истины: наркотик – это смерть. Юноши и девушки выбрали эту смерть сами.

Педагог медико-социального центра Кеми Татьяна Локутова сказала: «После этой выставки у нас проходили в школах семинары, дети обсуждали ее, высказывали свои отзывы. Главное, что зацепило – это не было написано, а мы это увидели, что может произойти. Это главное впечатление».

Об этом прямом воздействии необходимой обратной связи с подростками говорил и Хюбинет Стаффан, педагог и эксперт из Швеции. Он считал, что информация, как таковая, не дает никакого результата. Необходимы регулярные беседы: «У нас есть уже на самом раннем этапе возможность поддержать и помочь подростку при необходимости. И также мы можем предоставить необходимое лечение». Господин Стаффан оценивал опыт борьбы с наркотиками в Швеции, как положительный. Тем не менее, утверждал он, даже у них в школах недостаточно бесед о вреде наркотиков. Менее сорока в год – это неэффективно, в этом он убедился на личном опыте и пересмотрел свои методы педагогики.

В рамках проекта проходили семинары, на которых специалисты рассказывали, как говорить с детьми о вреде наркотиков. В Петрозаводске этот проект реализовали при активном участии Госнаркоконтроля.

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Таким было 28 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности