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28 сентября 2026
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Спорт

Карельские биатлонистки взяли серебро первенства России

Девушки из Карелии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Эстафетная команда
Фото федерации биатлона Карелии

Сборная Карелии успешно выступила на первенстве России по биатлону среди юношей и девушек. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.

По данным источника, в эстафете наши спортсменки сумели завоевать серебро. В составе команды выступали Ксения Кукушкина, Марина Ремешкова и Екатерина Лянгина. Юношам из Карелии немного не хватило до пьедестала - они стали четвертыми.

По итогам соревнований карельские юниорки стали третьими в общекомандном медальном зачете.

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