Карельские биатлонистки взяли серебро первенства России

Девушки из Карелии успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Фото федерации биатлона Карелии

Сборная Карелии успешно выступила на первенстве России по биатлону среди юношей и девушек. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.

По данным источника, в эстафете наши спортсменки сумели завоевать серебро. В составе команды выступали Ксения Кукушкина, Марина Ремешкова и Екатерина Лянгина. Юношам из Карелии немного не хватило до пьедестала - они стали четвертыми.

По итогам соревнований карельские юниорки стали третьими в общекомандном медальном зачете.

Ранее сообщалось о том, что след медведя обнаружили в Петрозаводске.