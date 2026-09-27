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27 сентября 2026
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Происшествия

В районе Петрозаводска обнаружили след медведя

Медведицу с медвежатами видели в Соломенном
медведь в лесу
Фото создано с помощью Алиса AI

Тревожные новости появились в одном из городских пабликов Петрозаводска. Речь идет о «косолапом». 

Житель Соломенного сообщил, что при входе в лес, вблизи церкви и недалеко от школы №7, заметил след медведя. 

След медвежьей лапы

По словам автора поста в сообществе «ТОС Соломенное», его соседи видели медведицу с двумя медвежатами в лесу недалеко от кладбища. 

Отмечается, что информация о хищнике передана в профильное учреждение. 

Ранее стало известно, что в Красноярском крае закрыли самую длинную лестницу в России из-за угрозы выхода медведей. 

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Горела дача в Прионежском районе

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