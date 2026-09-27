Дождь и порывистый ветер омрачат воскресную Карелию

Сегодня в большинстве районов республики ожидаются дожди

Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 27 числа, в Карелии немного похолодает и будет дождливо. О том, какую погоду ждать в выходной день, рассказали специалисты республиканского гидрометцентра.

В большинстве районов Карелии ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Будет облачно с прояснениями. Ветер подует южный, юго-западный, иногда порывистый. Температура воздуха +10, +15.

Облачная с прояснениями погода ожидается и в Петрозаводске. Ожидается умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха +12, +14. Атмосферное давление будет мало меняться.

По информации российского гидрометцентра, в Калевале +12,

в Кеми, Кондопоге, Сортавале, Олонце +14,

в Сегеже, Медвежьегорске, Суоярви, Пудоже +13.