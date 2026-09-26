В воскресенье в Карелии станет свежее и дождливее

Температура воздуха понизится еще на пару градусов в республике

фото: Петрозаводск говорит

В последнее воскресенье сентября, 27 числа, погода в Карелии кое-где не порадует и будет мало похожа на бабье лето: в регионе немного похолодает и будет дождливо. О том, какую погоду ждать в выходной день, рассказали специалисты республиканского гидрометцентра.

В Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пойдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер задует южный, юго-западный, иногда порывистый. Температура воздуха в ночные часы +6, +11, днём +10, +15.

Облачная с прояснениями погода ожидается и в Петрозаводске. Уже ночью спустится небольшой дождь, днем он будет умеренный. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11, днём +12, +14. Атмосферное давление будет мало меняться.