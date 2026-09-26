Москва заинтересовалась опальным детским садом в Беломорске

Следком России затребовал доклад о ситуации с беломорским дошкольным учреждением, проблемы которого не хотят решать местные чиновники

Фото: жители Беломорска

Глава Следкома России Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после сообщений о нарушении прав маленьких жителей Беломорска на качественное образование. О решении ведомства сообщил официальный канал связи в соцсети.



В публикациях сообщалось о нарушении прав воспитанников детского сада в городе Беломорске. На протяжении длительного времени кровля здания повреждена и протекает, что приводит к затоплению помещений и обрушению штукатурки. В результате дети находятся в небезопасных условиях. Кроме того, более двух лет в дошкольном учреждении отсутствует медицинский персонал, в связи с чем родители обеспокоены невозможностью оказания помощи малолетним в экстренной ситуации. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Следственный комитет Карелии организовал процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю карельского ведомства Максиму Козлову доложить о ходе и результатах проверки, а также проводимой работе по обеспечению прав детей на качественное образование. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат российского ведомства.

Ранее портал «Петрозаводск говорит» подробно рассказал о проблемах беломорского детского сада, но местные чиновники не хотят их решать. Родители малышей – в шоке от условий в учреждении, а начальник отдела образования Беломорска Наталья Аникеева так и не ответила на официальный запрос редакции.