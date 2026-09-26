Сегодня продолжаем наслаждаться бабьим летом в Карелии

Красота сентябрьской субботы особенно проймет на прогулке

Фото: Максим Тихонов

Сегодня, 26 сентября, в Карелии местами небольшой дождь, рассказали специалисты регионального гидрометцентра.

Прогнозируется также незначительное понижение температуры воздуха будет – всего на пару-тройку градусов. Но это не критично – солнышко будет периодически пробиваться сквозь облака, подсвечивая красоту пожелтевшей листвы. Акцент на красоту – такой путь лучше избрать сегодня, в выходной день.

В республике ожидается переменная облачность. Ветер будет дуть юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +12, +17.

В Петрозаводске тоже сохранится переменная облачность. Без существенных осадков, пообещали синоптики. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +14, +16. Атмосферное давление будет слабо расти.

По информации российского гидрометцентра, в Калевале и Суоярви +13,

в Кеми +15,

в Сегеже, Медвежьегорске, Сортавале +14,

в Кондопоге, Пудоже, Олонце +16.