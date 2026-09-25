Кондопожский ЦБК будет готовить кадры вместе с Томским университетом

Партнёрство позволит специалистам комбината участвовать в образовательном процессе вуза, а студентам и преподавателям – проходить стажировки на производстве.

Фото: пресс-служба ТГУ

Кондопожский ЦБК (входит в Группу компаний Тайга) и Центр опережающей подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии Томского государственного университета заключили соглашение о сотрудничестве. Комбинат стал 125-м партнёром центра. Документ подписали операционный директор Группы компаний Тайга Алексей Бородинов и ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Партнёрство предприятия и вуза даст специалистам комбината возможность участвовать в образовательном процессе университета и делиться с обучающимися практическим опытом, а студентам и преподавателям – проходить стажировки на базе КЦБК.

Среди основных направлений сотрудничества – формирование квалифицированного заказа на подготовку кадров, развитие производственной аспирантуры, содействие трудоустройству выпускников, разработка и внедрение новых образовательных технологий. Соглашение также предусматривает информационное взаимодействие и совместные мероприятия.

Мы рады партнёрству с Томским государственным университетом как одним из ведущих центров образования, науки и инноваций в России. Наше соглашение о сотрудничестве рассчитано на развитие долгосрочного взаимодействия и, я убеждён, станет основой для реализации совместных образовательных, кадровых и научно-технологических инициатив,

– отметил исполнительный директор Кондопожского ЦБК Андрей Реутов.

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Сегодня комбинат сотрудничает с вузами и ссузами Санкт-Петербурга, Карелии и Архангельска. Среди постоянных партнёров – Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова, Высшая школа технологии и энергетики, Петрозаводский государственный университет, Петрозаводский лесотехнический и автотранспортный техникумы.

Ежегодно на предприятии проходят практику и стажировку до 200 студентов, большинство из них – учащиеся кондопожского отделения Петрозаводского лесотехнического техникума, готовящего кадры для комбината почти 60 лет.

На КЦБК студенты посещают цеха, тематические занятия и корпоративный музей, старшекурсники проходят практику с наставником. На производстве они получают первые навыки работы на настоящем оборудовании, а учащиеся ПЛТТ готовятся к демонстрационным экзаменам, в организации которых ежегодно участвуют специалисты предприятия.