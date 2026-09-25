Погибший на СВО житель Карелии награжден посмертно орденом Мужества

Награду погибшего участника спецоперации передали его семье в Приладожье

Фото: паблик администрации Сортавальского округа

Орден Мужества вручили семье погибшего военнослужащего Романа Толстенкова. Об этом в официальном паблике сообщила администрация Сортавальского округа.

Сегодня, 25 сентября, в Сортавале награду передали семье гвардии старшего сержанта Романа Олеговича Толстенкова, погибшего при выполнении воинского долга на СВО. Государственной награды военнослужащий был удостоен посмертно.

Орден Мужества семье земляка вручил глава округа Сергей Крупин.

«Знал Романа лично, и уверенно скажу, что он был хорошим человеком с обостренным чувством справедливости», отметил Крупин.

Память о гвардии старшем сержанте Романе Толстенкове навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, сослуживцев и жителей Сортавальского округа, добавили в Сети.