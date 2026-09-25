Ветеран СВО из Питкяранты ведет патриотическую работу с молодежью

Вячеслав Захаров ведет уроки мужества для школьников округа, занимается поисковой работой и организует работу выездного музея

Фото: Фонд «Защитники Отечества»

Вернувшись из зоны спецоперации домой, Вячеслав Захаров из Питкяранты нашел свое призвание в работе с молодым поколением. Фонд «Защитники Отечества» помогает ему в этом: ветеран организует для школьников округа уроки мужества, на которых делится историями о подвигах советских солдат и военном прошлом Карелии.

Вячеслав входит в состав поискового отряда «Память». Обнаруженные в экспедициях находки он демонстрирует землякам через выездной музей. Помимо этого, ветеран принимает участие в Вахте памяти, а также помогает благоустраивать и убирать воинские захоронения.

Я считаю своим долгом рассказывать молодому поколению о событиях Великой Отечественной войны, о людях, которые защищали нашу страну. Поэтому занимаюсь поисковым движением и стараюсь участвовать в патриотической работе,

– сказал Вячеслав.

За помощью в филиал фонда мужчина обратился после увольнения со службы в октябре 2025 года. Специалисты объяснили ему, как оформить меры социальной поддержки и положенные выплаты, а также подсказали, в каком направлении заниматься восстановлением здоровья.

Фонд помогает ветерану проявить себя в роли наставника молодежи — это один из путей социализации и поиска своего призвания в мирной жизни.