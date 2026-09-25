Телесигнал будет пропадать в разных районах и округах Карелии

Плановые работы оставят без телевидения жителей нескольких населенных пунктов

Фото "Петрозаводск говорит"

На следующей неделе в разных районах и округах Карелии ожидаются отключения телесигнала. Об этом сообщает радиотелевизионный передающий центр республики.

По данным РТПЦ, в разные дни недели телевидение будет отключено в Питкяранте, а также в населенных пунктах Амбарный, Деревянка, Деревянное, Лендеры, Лоухи, Погранкондуши, Реболы, Софпорог, Суккозеро. Причиной временных неудобств станут плановые работы на оборудовании.

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