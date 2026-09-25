Мэр Петрозаводска рубанул с плеча – и сломал доску

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 25 сентября в 2006 году

фото стопкадр

В петрозаводском Доме физкультуры ровно 20 лет назад состоялся Фестиваль боевых искусств карельского отделения российского Союза боевых искусств. В показательных выступлениях участвовало более ста спортсменов. Фестиваль, в котором приняли участие более ста спортсменов из шести спортивных организаций Петрозаводска, проходил под девизом «Карелия за массовую физическую культуру, спорт и здоровый образ жизни».

Remote video URL

«Настоящее зрелище» - так говорили свидетели шоу. Спортсмены показали сложнейшие упражнения. Чтобы уметь выполнять их на таком уровне, требуется заниматься ежедневно и не один год. Популярность восточных единоборств в Карелии росла с каждым годом. «Мы считаем, что в целом боевые искусства в республике имеют прочную основу для развития и очень хорошую перспективу», - заверил Анатолий Кукшиев, исполнительный директор КРО Союза боевых искусств РФ. В Петрозаводске появлялось больше возможностей заниматься видами спорта, которые еще несколько лет назад считались экзотическими. Например, карате-кёкусинкай, ушу, кунфу или тхэквондо.

«Очень нужное направление, которое дает молодому человеку себя чувствовать уверенным в себе, применять свой ум, воспитывать свой характер. И самое главное – быть полезным обществу, конкурентноспособным во всех отношениях»,

- отметил мэр Петрозаводска Виктор Масляков.

Организаторы фестиваля предоставили Виктору Николаевичу возможность показать свою спортивную подготовку. Посмотрите видео – он кулаком сломал доску. Правда, похоже, это упражнение ему далось непросто. Но доска была разбита с первого удара. А тем, кто ее держал, мэр пожал руки. После чего Виктор Маслякова наградили сертификатом на право ношения коричневого пояса. Завершился фестиваль торжественным моментом – зрители и участники фестиваля поздравили с юбилеем Анатолия Кукшиева, обладателя четвертого дана карате-кёкусинкай, вице-президента Северо-западной ассоциации по этому виду единоборств.

***

Перед выборами, которые в 2006 году были запланированы на 8 октября, народу принято дарить «подарки». Отличный бесплатный концерт был устроен на площади Кирова в сентябре 2006 года. К нам приезжала популярная и, пожалуй, самая «народная» музыкальная группа страны – «Любэ». И не одна, а в сопровождении не менее известных артистов.

Воскресным вечером на площади под знаменами одной из политических партий России собрались горожане, первые лица республики, кандидаты от партии. Масштабность события подчеркивало и то, что вести концертную программу пригласили звезду телевидения, знаменитого шоумэна, автора программ «Утренняя почта» (еще в советские годы) и «Утренняя звезда» (уже после перестройки) Юрия Николаева. Причем, Петрозаводск он посетил не впервые. Когда-то он снимал у нас выпуск «Утренней почты», а также и принимал на московской сцене детей из карельских коллективов, которые приезжали и побеждали на конкурсе «Утренняя звезда». По словам ведущего, во время последнего визита он вновь влюбился в Карелию: «Мы летели сюда, и я думал: какая Испания, какая Италия?! Какой там Лазурный берег? Здесь потрясающе. Город преобразился».

Юрий Николаев, кстати, прибыл в Петрозаводск не просто в качестве ведущего. Он был членом партии «Единая Россия» и представил публике еще одного единоросса – Николая Расторгуева, который привез в столицу Карелии программу аж из трех отделений. В нее вошли и новые вещи, и проверенные временем хиты. На концерте отвели время и для местных политиков, которые призвали объединиться вокруг их сторонников. Тогда местные отделение партии «ЕР» возглавлял министр сельского хозяйства РК Владимир Собинский. А мэр Петрозаводска Виктор Масляков рассказал, что любимую группу «Любэ» приглашали к нам каждый раз на День города. Но, к сожалению, в конце июня у группы всегда были свои планы. Так что этот концерт стал хорошим подарком. А выступления местных сторонников партии, которая устроила концерт, оказались ничуть не менее зажигательными, чем музыка группы «Любэ». Особо подчеркивалось, что организаторам концерта и властям города удалось сохранить мирную атмосферу на улицах в центре города после выступления любимой группы, когда разгоряченные концертом зрители расходились по домам. На концерт собралось несколько тысяч человек, но по словам сотрудников милиции, не произошло ни одного серьезного нарушения общественного порядка.

Remote video URL

Таким было 25 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности