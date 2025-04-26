Бизнесмен сверкнул пятками в Петрозаводске

Не только консервы и сыпучие продукты, но и человек! Когда в магазинах появились продукты бренда «Довгань», покупатели не знали, что это – фамилия. Но потом узнали, конечно. А в Петрозаводск бизнесмен приехал вовсе не в том качестве, каким его привыкли представлять – не главой продуктовой корпорации. Его приезд, возможно, вообще прошел бы незамеченным, если бы он случайно не засветился босиком и в белом кимоно на татами у мастера боевых искусств, о котором приехали снимать репортаж журналисты телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке этой рубрики.

Это было ровно 20 лет назад, когда в Петрозаводске побывал «верховный наставник» карате Сергей Якунин. Целью его визита было посмотреть, как развивается карельская школа этого боевого искусства. Увиденным наставник остался доволен.

Физическая подготовка – основа карате. Однако спорт занимал 5%, уверяли собравшиеся. А все остальное – система познаний и самосовершенствования. «Я всегда говорю, что мои занятия продляют людям жизнь на 10-15 лет, - рассказывал Сергей Якунин, у которого был 7-й дан. – Ко мне приходят люди, которые уже беспомощные. Которым уже в жизни ничего в принципе не светит, и они готовы уйти в мир иной. Но начиная заниматься у меня, они продляют свою жизнь, становятся мастерами. Сейчас им под 80, а они являются эталоном для всех. Вот ради этого стоит жить».

Сихан (почетный титул мастера боевых искусств) Сергей Якунин говорил, что по большому счету карате-кёкусинкай это не спорт, а целая школа. Сам он 35 лет на тот момент посвятил карате, и за это время ни разу не пил и не курил. Когда-то его обучал карате японец Ояма. После смерти учителя сихан Сергей стал «верховным наставником». Он уверял: «Я даже в Японию приезжаю и там учу японцев, как нужно это делать. Это нонсенс. Но я – единственный в мире, кто это смог доказать всему миру. Я приезжаю и у всей Японии принимаю экзамены на мастерские степени. Это нонсенс, но они меня поставили выше всех, сделав верховных наставником».

В Петрозаводске сихан Сергей провел экзамены. А главное, чему он учил – это побеждать лень. На тренировке присутствовал и последователь школы карате-кёкусинкай Владимир Довгань. Вот он снят на видео.

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В марте 2005 года с Курильских островов стартовала Эстафета памяти пограничников, погибших в Великой Отечественной войне. Она проходила по всей границе бывшего Советского союза. 30 апреля Эстафету ждали в Петрозаводске, где в конце апреля проходила подготовка к этой встрече.

Репетиция шла много часов. «Командовал парадом» подполковник Александр Осиев. Как и где нужно было построиться – придумывал на ходу. Не все получалось с первого раза. На помощь подполковнику приходили подчиненные. Вместе решали, где кому встать, как удобнее войти на площадку перед Вечным огнем, когда и куда удобнее с нее выйти. Пока старшие по званию решали, кому и где стоять, младшие находились в тревожном ожидании: ведь Эстафета памяти – дело серьезное. Маршировали, отрабатывали движения по многу раз, даже ссорились, потому что, бывало, что и наступали друг другу на пятки.

«Сложного ничего нет, - пожимали подчиненные плечами, - Главное потренироваться! И будет все нормально. Это, конечно, тяжело». Срочников после муштры отпустили в казарму, а офицеры остались обсуждать парадную форму. Посмотрев, с какой серьезностью наши военные подходили к репетиции, журналист сделал вывод, что Эстафету памяти у нас встретят с честью.

Таким было 26 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.