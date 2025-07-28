День карельских рун отметили в Петрозаводске

В Петрозаводске отметили День карельских рун (0+). На площадке у Галереи промышленной истории прошел концерт. Его организовала рабочая группа по проведению Дня карельских рун, в составе которой были учёные Института языка и литературы Карельского научного центра, представители Совета уполномоченных X Съезда карелов, деятели искусства и общественники.

В концерте приняли участие Татьяна Беляева, этно-группа «Tuari», гитаристы Юрий Жук и Илья Попов, йоухикко-band «Pippurit». Зрители услышали современные обработки, джазовые импровизации и традиционное звучание кантеле и йоухикко.

Участники фестиваля исполняют свои композиции на основе карельского фольклора.

На концерте выступил и художник Дмитрий Дмитриев. Он продемонстрировал самопевное кантеле, которое спроектировал для своего сына.

Если вы пропустили этот необычный концерт, то смотрите наш сюжет. В нем и музыки много, и кантеле само играет. Для вас постарался наш оператор и режиссер Евгений Сафонов.