Сенсорная комната для детей с аутизмом открылась в Петрозаводске

В частной медицинской клинике Ольга Пуговкина планирует развивать специализированную помощь для детей с РАС

фото: нейросеть Алиса

В Петрозаводске открылась первое специализированное пространство для детей с аутизмом. Комнату для особенных детей и их родителей спроектировала и создала Ольга Пуговкина — врач акушер-гинеколог, директор частной медицинской клиники. К сожалению, в государственных поликлиниках, больницах, в торговых центрах и других учреждениях Карелии таких пространств нет. А они, по словам родителей детей с РАС (расстройство аутистического спектра) очень необходимы.

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Мы записали очень откровенное интервью с Анастасией Гращенко — мамой ребенка с аутизмом. Родительница рассказала, что статистика рождаемости детей с таким диагнозом в России, и в том числе в Карелии, стремительно растет. Но в нашей республики пока диагностика и медицинская помощь семьям с такими детьми совершенно не развита. Здесь просто нет профильных специалистов. Родители вынуждены обращаться за помощью в центры Петербурга и Москвы. И очень часто из-за этого диагноз выставляется с опозданием. Не принимает таких детей и наше общество. Часто с детской площадки родители уводят своих здоровых детей, когда там появляются дети особенные.

Выйти в торговый центр, в поликлинику, на детскую площадку с ребенком, у которого диагноз «аутизм» очень сложно. Часто такие дети начинают кричать, прятаться, затыкать уши, им не комфортно среди большого количества людей, света, звуков и в незнакомом месте. Именно поэтому такие пространства — это спасение для ребенка и родителей. Один такой островок добра уже открылся и готов принимать своих особенных гостей.

Как мама ребенка с РАС нашла в себе силы помогать другим родителям и почему врачу-гинекологу есть дело до пациентов с инвалидностью — в нашем сюжете.