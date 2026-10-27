Охоту на мигрирующих птиц ограничат на болотах в Карелии

В Олонецком районе введут ограничения для спасения перелетных гусей

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Охоту на птиц весной будущего года запретят в одном из районов Карелии. Об эксперименте по ограничению охоты в местах ночевок гусей в период миграции в Олонецком районе сообщили в карельском научном центре Российской академии наук. Проект важен для сохранения перелетных птиц и устойчивого природопользования.

Олонецкие поля в Приладожье — одна из крупнейших в Северной Европе миграционных стоянок перелетных птиц. В период весенней миграции здесь останавливаются десятки тысяч белолобых гусей, гуменников и белощеких казарок. Более 30 лет карельские ученые ведут в этих местах мониторинг. В последние годы в Приладожье наблюдают дестабилизацию численности мигрирующих птиц, особенно в период весенней охоты. Наиболее существенные колебания численности отмечены для белолобого гуся, пик пролета которого приходится на сезон весенней охоты.

Ученые планируют создать ГИС-базу болотных угодий и карту распределения ключевых ночевочных стаций. Их результаты станут рекомендациями охотпользователям и природоохранным структурам.