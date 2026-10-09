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9 октября 2026
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Рыбалка и охота

Спецгруппы охотников создадут в Карелии для защиты от медведей

После волны нападений медведей в регионах России проблемой диких зверей озаботились и в Карелии
медведь в лесу
изображение сгенерировано Алисой AI

В Карелии признали, что проблема появления медведей в населенных пунктах становится острее. Пока трагедий нет, но власти Карелии решили действовать на опережение.

Каждому району и округу республики поручено создать оперативные группы с участием опытных охотников для реагирования на случаи появления медведей вблизи населенных пунктов. Координировать эту работу будут главы муниципалитетов, сообщается в официальных источниках.

Оперативные группы должны обеспечить транспортом, топливом и всем необходимым. Также в регионе должны будут проработать вопрос компенсации за использование личного оружия и патронов.

В Карелии рассмотрят вопрос регулирования численности медведей в районах, где хищники появляются чаще всего. Также собираются работать с местным населением, чтобы граждане знали, как себя вести при встрече со зверем, как себя обезопасить и где искать помощь.

Ранее стало известно о встрече гулявшей с собакой девушки с медведем в Ведлозере.

Ранее в рубрике Рыбалка и охота было опубликовано: Двухметрового хищника больше 230 кило выловили на Дальнем Востоке

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