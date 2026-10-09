Перейти к основному содержанию
9 октября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Общество

Минприроды: медведь не нападал на девушку с собакой в Карелии

Факт нападения медведя на человека в Пряжинском районе не подтвердился
деревья
Фото: Петрозаводск говорит

Специалисты охотнадзора оперативно проверили поступивший им сигнал о том, что жительница Ведлозера чудом спаслась от медведя, который вёл себя агрессивно и бросался на неё. Такая информация появилась в карельских СМИ и соцсетях. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что 25-летняя девушка отбилась от агрессивного медведя. Как рассказали в Минприроды Карелии, охотинспекторы связались с героиней публикаций. По её словам, нападения не было. Встреча с медведем действительно произошла, но зверь агрессии не проявил, а наоборот – испугался и убежал. 

Уточняется, что животное видели один раз. Как заверили в ведомстве, специалисты охотнадзора продолжают следить за ситуацией в Пряжинском районе, а также реагируют на все обращения граждан. Если выход хищника к населённым пунктам станет неоднократным и появится угроза жизни людей, то охотникам будут выданы разрешения на добычу медведя. Так, в сентябре такие инциденты произошли вблизи деревень Лехта и Шуезеро в Беломорском округе. 

Сейчас отдельные разрешения действуют для охотников вблизи населённых пунктов Пушной, Лехта, Шижня (станция), Водников, Сухое (станция), Вирма в Беломорском округе и деревни Обжа в Олонецком районе – там охота продолжается, уточнили в Минприроды и добавили, что осенняя охота на медведя продлится до середины декабря. 

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: В Минприроде Карелии назвали число убранных свалок

Метки